Ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State.
Зокрема, ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську.
Тривають бої в районі Желанного Першого.
Нагадаємо, росіяни переплутали та відкрили вогонь по власних підрозділах у Вовчанську — є втрати.
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