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Ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську - Deep State

Ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську - Deep State

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State. 

Зокрема, ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську.

Тривають бої в районі Желанного Першого.

Нагадаємо, росіяни переплутали та відкрили вогонь по власних підрозділах у Вовчанську — є втрати.

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