Ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State.

Зокрема, ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську.

Тривають бої в районі Желанного Першого.

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Нагадаємо, росіяни переплутали та відкрили вогонь по власних підрозділах у Вовчанську — є втрати.

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