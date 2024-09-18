Астрологічний прогноз на 18 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: успішними будуть лише невеликі справи, на грандіозні проекти, хоч би якою сферою вони стосувалися, цього дня краще не замахуватися.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: чароїт, шпинель, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: велика ймовірність хвороб, пов'язаних із кров'ю, згортання якої сьогодні знизиться, тому хірургічні операції можна проводити лише в екстрених випадках.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися балансу – переїдання і голодування однаково шкідливі.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай будь-яких овочів та фруктів.

Магія та містика дня:

Сни дня: можна очищати від негативу магічні інструменти, помітивши під проточну воду.

Табу дня: не можна нервувати і переживати навіть якщо привід здаватиметься вагомим.

Цитата дня: «Страх перед можливістю помилки не повинен відвертати нас від пошуків істини»(Клод Адріан Гельвецький).

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