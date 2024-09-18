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Уночі в Україні літали безпілотники: де прогриміли вибухи

Уночі в Україні літали безпілотники: де прогриміли вибухи

Фото ілюстративне. Ворог не зупиняється у використанні дронів / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Ворог практично щоночі атакує країну безпілотниками.

У ніч проти 18 вересня 2024 року в українських містах знову пролунали вибухи. 

Російські ударні дрони знову атакували України, сили ППО відбивали атаку, через в деяких містах України було чути вибухи.

Зокрема, вибухи пролунали: 

  • Миколаївщина;

  • Бершадь/р-н (Вінниччина);

  • Дніпро;

  • Кіровoградщина;

  • Світловодськ/Кременчук;

  • Кропивницький р-н;

  • Kиїв/передмістя;

  • Сyми. 

Нагадаємо, що у столиці було чути вибухи: на підступах до Києва працювали сили ППО

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