Уночі в Україні літали безпілотники: де прогриміли вибухи

У ніч проти 18 вересня 2024 року в українських містах знову пролунали вибухи.

Російські ударні дрони знову атакували України, сили ППО відбивали атаку, через в деяких містах України було чути вибухи.

Зокрема, вибухи пролунали:

Миколаївщина;

Бершадь/р-н (Вінниччина);

Дніпро ;

Кіровoградщина;

Світловодськ/Кременчук;

Кропивницький р-н;

Kиїв/передмістя;

Сyми.

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Нагадаємо, що у столиці було чути вибухи: на підступах до Києва працювали сили ППО.

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