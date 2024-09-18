Уночі в Україні літали безпілотники: де прогриміли вибухи

Ворог практично щоночі атакує країну безпілотниками.
У ніч проти 18 вересня 2024 року в українських містах знову пролунали вибухи.
Російські ударні дрони знову атакували України, сили ППО відбивали атаку, через в деяких містах України було чути вибухи.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Миколаївщина;
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Бершадь/р-н (Вінниччина);
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Кіровoградщина;
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Світловодськ/Кременчук;
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Кропивницький р-н;
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Kиїв/передмістя;
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Сyми.
Нагадаємо, що у столиці було чути вибухи: на підступах до Києва працювали сили ППО.
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