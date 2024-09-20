"Професійна армія РФ знищена": ЗСУ про ситуацію біля Торецька

Бої за окремі ділянки можуть тривати до місяця.
Біля Торецька в Донецькій області ситуація залишається складною. Армія РФ продовжує активні штурми, намагаючись витіснити українських військових з позицій.
Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі "Еспресо".
З його слів, на Торецькому напрямку бої за окремі ділянки можуть тривати до місяця. Приміром, це відбувається з однією з посадок. Разом з тим Ієвлєв зауважує, що справа "не в якості та елітності, а в тому, що у ворога немає дефіциту особового складу". Втім, під час війни країна-агресорка майже повністю втратила свою професійну армію.
"Не дуже люблю міфи про те, що ворог недолугий, але щодо професійної армії, то професійну армію ворог майже втратив. Однак справа не в тому, професійні вони чи ні, елітні чи не елітні. Річ у тому, що їх достатньо", - наголосив Ієвлєв.
Військовий каже, що на цій ділянці фронту окупанти вже не допускають таких помилок, як раніше в Авдіївці, коли на штурми кидали групи по 50-70 осіб.
"Росіяни постійно повзуть вночі, намагаючись зайти в посадку невеликими групами до 10 людей та намагаються закопатися", - вказує він.
Як повідомляв колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, ЗСУ змінюють стратегію і тактику ведення війни. Зокрема, в новій стратегії основними цілями для Сил оборони є удари по ворогу.
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