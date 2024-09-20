США запровадили нові санкції проти Росії та Північної Кореї

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії та Північної Кореї. Вони стосуються незаконних платіжних каналів між Росією та КНДР.

Про це повідомила пресслужба Посольства США в Україні у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

"США накладають санкції на мережу, залучену до незаконних платіжних каналів між Росією та КНДР", — зазначив речник Держдепартаменту США Метью Міллер в X.

За його словами, дії США викривають мережі, які сприяють фінансуванню незаконних програм КНДР зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет.

"Також за допомогою цих мереж вони підтримують війну Росії проти України", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, більшість країн Європейського союзу і Європейська комісія підтримують пропозицію заморозити активи РФ на три роки замість шести місяців.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.