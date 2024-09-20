США ввели новые санкции против России и Северной Кореи

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России и Северной Кореи. Они касаются незаконных платежных каналов между Россией и КНДР.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Украине в Telegram в пятницу, 20 сентября.

"США налагают санкции на сеть, вовлеченную в незаконные платежные каналы между Россией и КНДР", — отметил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер в X.

По его словам, действия США разоблачают сети, способствующие финансированию незаконных программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

"Также посредством этих сетей они поддерживают войну России против Украины", — добавили в сообщении.

Напомним, большинство стран Европейского союза и Европейская комиссия поддерживают предложение заморозить активы РФ на три года вместо шести месяцев.

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