"Профессиональная армия РФ уничтожена": ВСУ о ситуации возле Торецка

Возле Торецкого в Донецкой области ситуация остается сложной. Армия РФ продолжает активные штурмы, пытаясь вытеснить украинских военных с позиций.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире "Эспрессо".

По его словам, на Торецком направлении бои за отдельные участки могут занять до месяца. К примеру, это происходит с одной из посадок. Вместе с тем Иевлев отмечает, что дело "не в качестве и элитности, а в том, что у врага нет дефицита личного состава". Впрочем, во время войны страна-агрессор почти полностью потеряла свою профессиональную армию.

"Не очень люблю мифы о том, что враг бестолков, но в отношении профессиональной армии, то профессиональную армию враг почти потерял. Однако дело не в том, профессиональны они или нет, элитные или не элитные. Дело в том, что их достаточно", — подчеркнул Иевлев.

Военный говорит, что на этом участке фронта оккупанты уже не допускают таких ошибок, как раньше в Авдеевке, когда на штурмы бросали группы по 50-70 человек.

"Россияне постоянно ползут ночью, пытаясь зайти в посадку небольшими группами до 10 человек и пытаются зарыться", — указывает он.

Как сообщал бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, ВСУ меняют стратегию и тактику ведения войны. В частности, в новой стратегии основными целями для сил обороны являются удары по врагу.

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