РФ пытается прорваться в еще один важный город на Донетчине: DeepState о тяжелых боях

Армия агрессорки России пытается прорваться из-за позиций украинских военных в направлении города Курахово в Донецкой области. Происходят трудные бои.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что в течение последней недели для украинских защитников, в том числе для 46-й бригады, в районе населенных пунктов Остро и Георгиевка-Максимильяновка продолжались сложные бои.

"Оккупанты с помощью большого количества техники и пехоты пытаются продолжать развивать свой успех с Красногоровки в направлении Острого. Пытаются там закрепиться, но попадают под плотную работу украинских дронов и артиллерии. Таким образом они надеются обойти Георгиевку и Максимилиановку, в которых московиты постоянно терпят неудачу", – информирует мониторинговый канал.

Отмечается, что активизация оккупационных в сторону Курахово усилилась вместе с успехом в районе населенных пунктов Украино-Желательное и Первое-Невельское. В эти районы были взысканы многие подразделения, которые находились поблизости, чтобы продолжить свое продвижение.

"Неудивительно, что это направление атак относят к Кураховскому, ведь продвижение врага происходит южнее именно в его сторону. Сейчас проходят попытки врага полностью оккупировать Желание Первое и зачистить город Украин. Продолжается накопление и перегруппировка сил для дальнейшего продвижения. В частности, в направлении Горняка. Куда будет дальше двигаться враг – покажет только время.

Россияне пытаются прорваться в Курахово. Карта DeepState.

Напомним, бойцы Нацгвардии сообщают, что продолжаются бои за Селидово в Донецкой области. Сейчас бои идут на подступах к городу.

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