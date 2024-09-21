Россия стремительно увеличивает производство дронов: авиаэксперт объяснил цель Путина

Россия наращивает производство дронов, в том числе для того, чтобы в Украине постоянно звучали воздушные тревоги.

Такое мнение высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что сейчас ключевой задачей является решение вопроса об уменьшении потенциала РФ в этом плане.

"Думаю, речь идет о ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", то есть эти ударные БПЛА, которыми Россия атакует Украину на большом расстоянии, создавая определенную проблематику. На самом деле Россия хочет, чтобы в Украине постоянно звучали воздушные тревоги. Мы видим это по ударным БПЛА. БпЛА, которые потом долгое время еще в течение дня могут кружить, перемещаться, например, между областями. Поэтому, я думаю, ставка сделана на это", — пояснил эксперт.

По словам эксперта, речь идет о Московской и Ленинградской областях.

"Поэтому здесь есть два пути: первое – непосредственное уничтожение производства, а второе – работа дипломатии. Ведь мы понимаем, что большинство комплектующих, которые будет получать РФ, это будут китайские комплектующие. Но опять-таки, после таких заявлений, думаю, надо обращаться к нашим западным партнерам относительно возможности использования западного вооружения вглубь территории Российской Федерации.

Напомним, что за первые 11 дней сентября 2024 года Россия запустила по Украине более 400 ударных беспилотников "Шахед ". И численность приступов растет.

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