Росіяни атакували Полтавську область "Шахедами": які наслідки

Вночі проти 24 вересня російська армія атакувала Полтавську область безпілотниками. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Втім, сталися падіння уламків збитих БпЛА. Є незначні руйнування.

Внаслідок атаки було пошкоджено кілька приватних будинків та енергетичну інфраструктуру в регіоні. Без світла залишилися 20 населених пунктів. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків.