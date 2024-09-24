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Росіяни атакували Полтавську область "Шахедами": які наслідки

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Росіяни атакували Полтавську область "Шахедами": які наслідки

Безпілотник. / Фото: ТСН.ua

доповнюється

Вночі проти 24 вересня російська армія атакувала Полтавську область безпілотниками. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Втім, сталися падіння уламків збитих БпЛА. Є незначні руйнування. 

Внаслідок атаки було пошкоджено кілька приватних будинків та енергетичну інфраструктуру в регіоні. Без світла залишилися 20 населених пунктів. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

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