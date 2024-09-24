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Втрати Росії станом на 24 вересня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 24 вересня: Генштаб оновив дані

Станом на 24 вересня 2024-го ліквідовано понад 645 тис. російських солдатів. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили багато техніки.

Станом на ранок 24 вересня 2024 року ЗСУ знищили 645 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1400 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ у війні: 

  • особового складу - близько 645 150 (+1400) осіб,
  • танків  ‒ 8800 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,
  • артилерійських систем – 18475 (+61) од,
  • РСЗВ – 1198 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 952 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25175 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3155 (+10).

Як повідомлялося, WSJ опублікувало статтю про 80 тисяч загиблих українських військових у війні. Тим часом оцінки російських втрат варіюються: за даними західних розвідок, загиблих може бути близько 200 тис., а поранених – близько 400 тис.

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