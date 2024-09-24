Втрати Росії станом на 24 вересня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 24 вересня 2024 року ЗСУ знищили 645 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1400 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ у війні:

особового складу - близько 645 150 (+1400) осіб,

танків ‒ 8800 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,

артилерійських систем – 18475 (+61) од,

РСЗВ – 1198 (+1) од,

засоби ППО ‒ 952 (+3) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25175 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3155 (+10).

Як повідомлялося, WSJ опублікувало статтю про 80 тисяч загиблих українських військових у війні. Тим часом оцінки російських втрат варіюються: за даними західних розвідок, загиблих може бути близько 200 тис., а поранених – близько 400 тис.

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