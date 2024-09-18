WSJ повідомило про 80 тисяч загиблих українських військових: нардеп прокоментував

Видання The Wall Street Journal порахувало, що у війні з Росією загинуло 80 тис. українських військовослужбовців. Втім, ця цифра є значно завищеною.

Про це заявив народний депутат, секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко в ефірі "Радіо Свобода".

"Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані", - висловився нардеп.

З його слів, навіть цифра в 50 тис. загиблих може бути завищеним або приблизним. Хоч, зауважив Костенко, точної інформації про втрати ЗСУ він не має.

"Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це вважалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає самих точних даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків вірними. Я думаю, що вони є приблизними (тут йдеться про 50 тисяч)", – сказав депутат.

Стаття The Wall Street Journal

Видання пише, що від початку великої війни кількість загиблих і поранених українців і росіян досягла приблизно одного мільйона осіб.

За конфіденційною українською оцінкою, на початку року загинуло 80 тис. українських військових, а поранених – 400 тис. Оцінки російських втрат варіюються: за даними західних розвідок, загиблих може бути близько 200 тис., а поранених – близько 400 тис.

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