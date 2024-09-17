Росіяни посилили удари по Сумах: у ЗСУ пояснили чому

Армія РФ активізувала обстріли міста Суми та області через бачать успіхи українських військ у Курській області Росії.

Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі "Радіо Свобода".

"Росіяни (Ред.) бачать наші успіхи в Курській операції, і вже і поруч з ними. Тож, напевно, є певний острах, що ми якось будемо діяти в інших містах прикордоння. Це просто справа часу, коли вони все це будуть скидати на нас. Або тут, або в іншому місті. Але вони будуть бити по Україні, все, що у них є, весь арсенал застосовуючи", - висловився він.

Наразі окупанти зменшили кількість мінометних обстрілів прикордоння Сумської області та удари КАБами по Харківській області.

"Ми вже не помічаємо: або значно зменшилось, або взагалі відсутні в деяких регіонах у нас обстріли з мінометів. Такого як і ближнього бою, так буквально кілька кілометрів - ми не даємо ворогу такої можливості", - сказав він

Мисник пригадав, коли загарбники спробували вести наступальні дії на Харківському напрямку, обстріли КАБами Сумщини зовсім припинилися. Тим часом від початку Курської операції ЗСУ ситуація суттєво змінилася.

"На Харківщині кажуть припинилися обстріли КАБами, де вони Вовчанськ рівняли з землею, та інші населені пункти, а посилилися саме на Сумському", - пояснив він.

Як повідомлялося, на Харківщині для окупантів склалася катастрофічна ситуація. Зокрема, на Липецькому напрямку.

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