Армія РФ просунулася далі на Донеччині: деталі від ISW

Російські окупаційні війська просуваються поблизу Торецька і Покровська Донецької області.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ нещодавно просунулися в східній частині Торецька. Геолокаційні кадри за 17 вересня вказують на те, що окупанти просунулися по вулиці Ломоносова у місті. Окрім того, загарбники продовжували атаки поблизу Торецька, а також біля Дружби, Залізного та Неліпівки.

Окрім того, російські війська нещодавно просунулися на схід і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри 16 і 17 вересня показують, що окупанти пішли далі на північний схід від Новокалинового, на північний захід від Архангельського, в межах центральної і північно-західної Гродівки, та на південний захід від Михайлівки.

Один так званий російський "воєнкор" розповідав, що росіяни просунулися на 850 метрів на північ від Новогродівки та захопили шахту "Новогродівка", а також сусідній породний відвал. Інший блогер стверджував, що вони захопили Желанне Перше. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

16 і 17 вересня російські окупанти продовжували наступ в районі Новоторецького, Воздвиженки, Гродівки та Красного Яру, в районі Новогродівки, Орлівки, Маринівки, Миколаївки, Українська, Цукур’я, Желанне Перше та Гірника.

Також російські загарбники 17 вересня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру. Втім, підтверджених змін лінії фронту не було.

Як повідомляли у ЗСУ, росіяни посилили удари по Сумах, бо бачать успіхи українських військ у Курській області Росії.

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