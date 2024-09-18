Армия РФ продвинулась дальше в Донецкой области: детали от ISW

Вероятно, врагу удалось захватить шахту "Новогродовка".
Российские оккупационные войска продвигаются вблизи Торецкого и Покровского Донецкой области.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Войска РФ недавно продвинулись в восточной части Торецкого. Геолокационные кадры за 17 сентября указывают на то, что оккупанты продвинулись по улице Ломоносова в городе. Кроме того, захватчики продолжали атаки вблизи Торецка, а также у Дружбы, Железного и Нелиповки.
Кроме того, российские войска недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры 16 и 17 сентября показывают, что оккупанты пошли дальше к северо-востоку от Новокалинового, к северо-западу от Архангельского, в пределах центральной и северо-западной Гродовки, и к юго-западу от Михайловки.
Один так называемый российский "военкор" рассказывал, что россияне продвинулись на 850 метров севернее Новогродовки и захватили шахту "Новогродовка", а также соседний породный отвал. Другой блоггер утверждал, что они захватили Желание Первое. Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.
16 и 17 сентября российские оккупанты продолжали наступление в районе Новоторецкого, Воздвиженки, Гродовки и Красного Яра, в районе Новогродовки, Орловки, Мариновки, Николаевки, Украинской, Цукурья, Желанне Первое и Горняка.
Также российские захватчики 17 сентября продолжали наступательные действия по направлению Временного Яра. Впрочем, подтвержденных изменений линии фронта не последовало.
Как сообщали в ВСУ , россияне усилили удары по Сумам , видя успехи украинских войск в Курской области России.
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