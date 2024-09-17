Россияне усилили удары по Сумам: в ВСУ объяснили почему

Армия РФ активизировала обстрелы города Сумы и области, видя успехи украинских войск в Курской области России.

Об этом заявил спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мысник в эфире "Радио Свобода".

"Русские (Ред.) видят наши успехи в Курской операции, и уже и рядом с ними. Так что, наверное, есть определенный страх, что мы как-то будем действовать в других городах приграничья. Это просто дело времени, когда они все это будут сбрасывать на нас. Или здесь или в другом городе. Но они будут бить по Украине, все, что у них есть, весь арсенал применяя", — высказался он.

В настоящее время оккупанты уменьшили количество минометных обстрелов приграничья Сумской области и удары КАБами по Харьковской области.

"Мы уже не замечаем: либо значительно уменьшилось, либо вообще отсутствуют в некоторых регионах у нас обстрелы из минометов. Такого как и ближнего боя, так буквально несколько километров – мы не даем врагу такой возможности", – сказал он.

Мысник вспомнил, когда захватчики попытались вести наступательные действия на Харьковском направлении, обстрелы КАБ Сумской области совсем прекратились. Между тем, с начала Курской операции ВСУ ситуация существенно изменилась.

"На Харьковщине говорят, прекратились обстрелы КАБами, где они Волчанск равняли с землей, и другие населенные пункты, а усилились именно на Сумском", — пояснил он.

Как сообщалось, в Харьковской области для оккупантов сложилась катастрофическая ситуация. В частности, на Липецком направлении.

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