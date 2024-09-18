День ангела 18 сентября: кого и как поздравлять с именинами

18 сентября 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 18 сентября

18 сентября 2024 поздравьте с именинами Аркадия, Бориса, Владимира, Ивана, Константина, Михаила, Алексея, Петра, Сергея, Ирину, Софию.

Аркадий — от древнегреческого слова, означает "блаженный". В детстве всеобщий любимец. Во взрослом возрасте становится общительным, умеющим сглаживать любой конфликт.

Борис — от древнегреческого имени, переводится как "наследник". В детстве послушный, умный. Во взрослом возрасте становится серьезным, может занимать лидирующие позиции на работе.

Владимир — толкуется со старонемецкой как "большая сила". В детстве активный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится любознательным, настоящим лидером.

Иоанн — древнеиудейское имя, означает "милость Божия". В детстве добрый, отзывчивый, не любящий критику. Во взрослом возрасте становится семейным, целеустремленным.

Константин — с латыни переводится как "постоянный". В детстве часто тревожится. Во взрослом возрасте становится добросовестным работником, добропорядочным.

Михаил — из древнееврейского толкуется как "кто как Бог". В детстве целеустремленный и мужественный. Во взрослом возрасте становится заботливым, ласковым, щедрым.

Алексей — означает из древнегреческого языка "защищаю". В детстве внимательный. Во взрослом возрасте становится общительным, открытым, любит рассказывать о своей жизни.

Петр – имеет древнегреческое происхождение, означает "скалу". В детстве целенаправленный и энергичный. Во взрослом возрасте становится успешным, стремится к крепким отношениям.

Сергей — переводится с латыни как "знатный". В детстве уязвим, интересен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, смелым, мужественным, способным постоять за себя.

Ирина — происходит от древнегреческого имени, толкуется как "мир и покой". В детстве иногда вспыльчивая. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, имеет активную жизненную позицию.

София — с древнегреческого означает "мудрая". В детстве подвижная и активная. Во взрослом возрасте становится осторожной, носит волевой характер, часто окружена поклонниками.

День ангела 18 сентября – душевные поздравления в прозе

День ангела 18 сентября – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех невзгод. Желаю тебе счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!

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С Днем ангела! Да будет этот день наполнен радостью и теплом. Желаю, чтобы твой ангел всегда помогал тебе во всех делах и даровал вдохновение на новые свершения.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживая тебя в трудные моменты и радуясь вместе с тобой в счастливые. Желаю тебе мира, любви и гармонии.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя от всех бед и помогал во всех начинаниях. Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, любовью и благополучием.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех бед. Желаю тебе здоровья, радости и успехов по всем делам.

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