День ангела 18 вересня: кого та як вітати з іменинами

18 вересня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 18 вересня
18 вересня 2024 року привітайте з іменинами Аркадія, Бориса, Володимира, Івана, Костянтина, Михайла, Олексія, Петра, Сергія, Ірину, Софію.
Аркадій — від давньогрецького слова, означає "блаженний". В дитинстві загальний улюбленець. В дорослому віці стає товариським, вміє згладжувати будь-який конфлікт.
Борис — від давньогрецького імені, перекладається як "спадкоємець". В дитинстві слухняний, розумний. В дорослому віці стає серйозним, може займати лідерські позиції на роботі.
Володимир — тлумачиться зі старонімецької як "велика сила". В дитинстві активний, добре навчається. В дорослому віці стає допитливим, справжнім лідером.
Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві добрий, чуйний, не любить критику. В дорослому віці стає сімейним, цілеспрямованим.
Костянтин — з латині перекладається як "постійний". В дитинстві часто тривожиться. В дорослому віці стає сумлінним працівником, добропорядним.
Михайло — з давньоєврейської тлумачиться як "хто як Бог". В дитинстві цілеспрямований і мужній. В дорослому віці стає турботливим, ласкавим, щедрим.
Олексій — означає з давньогрецької мови "захищаю". В дитинстві уважний. В дорослому віці стає товариським, відкритим, любить розповідати про своє життя.
Петро — має давньогрецьке походження, означає "скеля". В дитинстві цілеспрямований і енергійний. В дорослому віці стає успішним, прагне до міцних стосунків.
Сергій — перекладається з латині як "знатний". В дитинстві вразливий, цікавий. В дорослому віці стає впевненим у собі, сміливим, мужнім, здатний постояти за себе.
Ірина — походить від давньогрецького імені, тлумачиться як "мир і спокій". В дитинстві іноді запальна. В дорослому віці стає цілеспрямованою, має активну життєву позицію.
Софія — з давньогрецької означає "мудра". В дитинстві рухлива і активна. В дорослому віці стає обережною, має вольовий характер, часто оточена шанувальниками.
День ангела 18 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров’я та успіхів у всіх починаннях!
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З Днем ангела! Нехай цей день буде наповнений радістю та теплом. Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі у всіх справах і дарував натхнення на нові звершення.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримуючи тебе у важкі моменти та радіючи разом з тобою у щасливі. Бажаю тобі миру, любові та гармонії.
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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від усіх негараздів і допомагав у всіх починаннях. Нехай твоє життя буде наповнене щастям, любов’ю та добробутом.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх бід. Бажаю тобі здоров’я, радості та успіхів у всіх справах.
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