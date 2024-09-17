Шольц зробив заяву про шляхи для досягнення миру в Україні

Канцлер зауважив, що наразі РФ не готова до миру.
Потрібно розглянути всі можливі шляхи для досягнення миру в Україні. Втім, наразі агресорка Росія й не виявляє бажання або готовності зменшити рівень агресії.
Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє n-tv.
З його слів, Німеччина підтримує Україну, бо вона стала жертвою нападу РФ. Саме тому, треба допомагати, аби країна "могла захистити себе, захистити свою цілісність і суверенітет".
"Нам також зрозуміло, що водночас залишається необхідним вивчати можливості відкриття мирного розвитку", – сказав німецький політик.
Канцлер згадав перший Саміт миру у Швейцарії, який завершився загальною думкою про необхідність проведення нової зустрічі за участю Росії.
"Зараз настав час подивитися, що відбувається. Для мене зрозуміло, що це не працює: Росія навпаки зараз усе продовжує війну і продовжує атакувати Україну з величезною агресією. Ніколи не слід ігнорувати, що саме РФ не тільки розпочала війну, але й продовжує її й може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинить свою агресію", - висловився канцлер ФРН.
Нагадаємо, президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва зробив заяву про війну Росії в Україні. Зокрема, він наголосив, що Бразиліа закликає до мирного вирішення "конфлікту" (так бразильський лідер називає війн).
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