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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено понад 637 тис. окупантів РФ. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили багато техніки.

Станом на ранок 18 вересня 2024 року ЗСУ знищили 637 010 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 637 010 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8691 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17080 (+3) од,
  • артилерійських систем  – 18154 (+25) од,
  • РСЗВ – 1188 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15354 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24784 (+45) од,
  • спеціальна техніка‒ 3109 (+18).

Нагадаємо, британська розвідка шокувала кількістю витрачених рублів і вбитих росіян на війні в Україні.  Від початку бойових дій Росія, ймовірно, втратила 610 тисяч осіб (убитих та поранених).

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