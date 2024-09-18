Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 18 вересня 2024 року ЗСУ знищили 637 010 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 637 010 (+1130) осіб,

танків ‒ 8691 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 17080 (+3) од,

артилерійських систем – 18154 (+25) од,

РСЗВ – 1188 (+0) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15354 (+25),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24784 (+45) од,

спеціальна техніка‒ 3109 (+18).

Нагадаємо, британська розвідка шокувала кількістю витрачених рублів і вбитих росіян на війні в Україні. Від початку бойових дій Росія, ймовірно, втратила 610 тисяч осіб (убитих та поранених).

Читайте також:

Українські бійці показали ефектну роботу наземного дрона-камікадзе