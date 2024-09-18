Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Росіяни втратили багато техніки.
Станом на ранок 18 вересня 2024 року ЗСУ знищили 637 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 637 010 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8691 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17080 (+3) од,
- артилерійських систем – 18154 (+25) од,
- РСЗВ – 1188 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15354 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24784 (+45) од,
- спеціальна техніка‒ 3109 (+18).
Нагадаємо, британська розвідка шокувала кількістю витрачених рублів і вбитих росіян на війні в Україні. Від початку бойових дій Росія, ймовірно, втратила 610 тисяч осіб (убитих та поранених).
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