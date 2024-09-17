Бої за Часів Яр: хто контролює місто

Армія продовжує продовжує атакувати позиції українських військових на Донеччині. Зокрема, біля Часового Яру. Наразі 90% території міста перебуває під контролем ЗСУ.

Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков ефірі "Еспресо".

"За даними DeepState, 90% території Часового Яру перебуває під контролем Сил оборони України, тоді як 10% частково контролюється росіянами, частково є сірою зоною, де точаться активні бойові дії. В цих районах ворог намагається штурмувати саме місто", - пояснив військовий.

З його слів, загарбники намагаються намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Наразі весь відтінок фронту перебуває під натиском штурмових дій. Втім, їхня інтенсивність змінюється залежно від напрямку, - наголосив Калашніков.

"Ворог намагається максимально використовувати весь наявний арсенал для вогневого ураження", - зауважив він.

Як повідомляли у ЗСУ, росіяни посилили удари по Сумах, бо бачать успіхи українських військ у Курській області Росії.

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