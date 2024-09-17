Бои в Часовом Яре: кто контролирует город

Армия продолжает атаковать позиции украинских военных на Донетчине. В частности, возле Часового Яра. В настоящее время 90% территории города находится под контролем ВСУ.

Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире "Эспрессо".

"По данным DeepState, 90% территории Часов Яра находится под контролем Сил обороны Украины, тогда как 10% частично контролируется россиянами, частично являются серой зоной, где идут активные боевые действия. В этих районах враг пытается штурмовать сам город", — пояснил военный.

По его словам, захватчики пытаются найти слабые места в обороне ВСУ. Пока весь отрезок фронта находится под натиском штурмовых действий. Впрочем, их интенсивность меняется в зависимости от направления, подчеркнул Калашников.

"Враг пытается максимально использовать весь имеющийся арсенал для огневого поражения", — заметил он.

Как сообщали в ВСУ, россияне усилили удары по Сумам, видя успехи украинских войск в Курской области России.

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