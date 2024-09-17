РФ ударила по энергообъектам в одной из областей

В ночь на вторник, 17 сентября, российская армия атаковала энергообъекты на Сумщине. В регионе, а также в соседней Черниговской области произошло отключение света.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Ночью враг атаковал энергообъекты в Сумской области. В результате этого на утро обесточены город Сумы и часть Сумской и Черниговской областей", — сообщили в компании.

В настоящее время энергетики работают над устранением нанесенных повреждений. В "Укрэнерго" подчеркивают, что к вечеру электроснабжение должно быть возобновлено.

Также отмечается, что по боевым действиям и по другим причинам обесточены 975 населенных пунктов в Сумской, Донецкой, Черниговской, Херсонской, Харьковской областях. Кроме того, более 50 населенных пунктов обесточены из-за последствий непогоды. Преимущественно – в Хмельницкой области.

Как сообщалось, сегодня ночью россияне нанесли массированный авиаудар на Сумскую область. Силы ПВО над территорией региона сбили 16 "Шахедов".

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