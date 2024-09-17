РФ вдарила по енергооб'єктах в одній з областей

Вночі проти вівторка, 17 вересня, російська армія атакувала енергооб’єкти на Сумщині. В регіоні, а також в сусідній Чернігівській області сталися відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти на Сумщині. Внаслідок цього на ранок знеструмлені місто Суми та частина Сумської і Чернігівської областей", - повідомили в компанії.

Наразі енергетики працюють над усуненням завданих пошкоджень. В "Укренерго" наголошують, що до вечора електропостачання мають відновити.

Також зазначається, що через бойові дії та з інших причин знеструмлені 975 населених пунктів у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Херсонській, Харківській областях. Крім того, понад 50 населених пунктів знеструмлені через наслідки негоди. Переважно – на Хмельниччині.

Як повідомлялося, сьогодні вночі росіяни здійснили масований авіаудар на Сумську область. Сили ППО над територією регіону збили 16 "Шахедів".

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