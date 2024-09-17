Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ вдарила по енергооб'єктах в одній з областей

РФ вдарила по енергооб'єктах в одній з областей

Наслідки російського обстрілу об'єкту енергетики в Україні. / Фото: Associated Press

Через російський обстріл сталися відключення світла.

Вночі проти вівторка, 17 вересня, російська армія атакувала енергооб’єкти на Сумщині. В регіоні, а також в сусідній Чернігівській області сталися відключення світла. 

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти на Сумщині. Внаслідок цього на ранок знеструмлені місто Суми та частина Сумської і Чернігівської областей", - повідомили в компанії.

Наразі енергетики працюють над усуненням завданих пошкоджень. В "Укренерго" наголошують, що до вечора електропостачання мають відновити. 

Також зазначається, що через бойові дії та з інших причин знеструмлені 975 населених пунктів  у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Херсонській, Харківській областях. Крім того, понад 50 населених пунктів знеструмлені через наслідки негоди. Переважно – на Хмельниччині.

Як повідомлялося, сьогодні вночі росіяни здійснили масований авіаудар на Сумську область. Сили ППО над територією регіону збили 16 "Шахедів".

Читайте також:

Будуть вимикати? Нові удари по енергетиці! Чи будуть вимиати світло через обстріли? Деталі тут!

Будуть вимикати? Нові удари по енергетиці! Чи будуть вимиати світло через обстріли? Деталі тут!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація