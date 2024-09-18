WSJ сообщило о 80 тысячах погибших украинских военных: нардеп прокомментировал

Издание The Wall Street Journal посчитало, что в войне с Россией погибли 80 тыс. украинских военнослужащих. Впрочем, эта цифра значительно завышена.

Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в эфире "Радио Свобода".

"Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, у нас признаны", — высказался нардеп.

По его словам, даже цифра в 50 тыс. погибших может быть завышенной или приблизительной. Хотя, отметил Костенко, точной информации о потерях ВСУ у него нет.

"Если брать прошедшие два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считалось только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, пропавшие без вести. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же цифру. Непосредственно у меня нет самых точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на 100 процентов верными.

Статья The Wall Street Journal

Издание пишет, что с начала великой войны количество погибших и раненых украинцев и россиян достигло примерно одного миллиона человек.

По конфиденциальной украинской оценке, в начале года погибли 80 тыс. украинских военных, а раненых – 400 тыс. Оценки российских потерь варьируются: по данным западных разведок, погибших может быть около 200 тыс., а раненых – около 400 тыс.

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