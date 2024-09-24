Трамп зробив цинічну заяву про візит Зеленського до США

Трамп заявив, що Зеленський "бажає перемоги" демократів на виборах у США.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп нахабно відреагував на візит президента України Володимира Зеленського до Нью-Йорка, назвав його "найкращим продавцем в історії".

Про це республіканець заявив під час мітинг у Пенсильванії, повідомляє видання Bloomberg.

Трамп цинічно висловився про допомогу Вашингтона Києві. За його словами, нібито після кожного візиту до США президент України повертається "з 60 мільярдами доларів".

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський — найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав кандидат у президенти.

Трамп каже, мовляв, Зеленський нібито "сильно хотів", щоб його опонент-демократ Камала Харріс перемогла на виборах. Втім, заявляє експрезидент, саме він спробує підштовхнути Україну та Росію до столу переговорів, якщо переможе на виборах.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це безумство", - впевнено заявив Трамп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав ім'я політика, від якого залежить план перемоги України. З його слів, йдеться про чинного президента США Джо Байдена.

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