Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 24 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що безпілотники почали заходити у повітряний простір України з півночі та півдня.
Моніторингові канали повідомляють, що безпілотники фіксуються в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Чернігівській, Миколаївський, Херсонській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Шахед" знов пролетів біля Хмельницької АЕС.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники дроном влучили в автобус на Сумщині.
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