Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 24 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що безпілотники почали заходити у повітряний простір України з півночі та півдня.

Моніторингові канали повідомляють, що безпілотники фіксуються в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Чернігівській, Миколаївський, Херсонській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Шахед" знов пролетів біля Хмельницької АЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники дроном влучили в автобус на Сумщині.

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