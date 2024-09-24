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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 24 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що безпілотники почали заходити у повітряний простір України з півночі та півдня.

Моніторингові канали повідомляють, що безпілотники фіксуються в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Чернігівській, Миколаївський, Херсонській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Шахед" знов пролетів біля Хмельницької АЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники дроном влучили в автобус на Сумщині.

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