Окупанти дроном влучили в автобус на Сумщині: є постраждалі

Вранці 23 вересня у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі. Є поранені.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Як відомо, дві людини зазнали поранень і були евакуйовані до медичного закладу.

"Росіяни вчинили черговий цинічний злочин, спрямувавши дрон по мирних людях. Не пробачимо!", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, з міста Глухів на Сумщині уже евакуйовано майже третину населення. Зокрема, йдеться про майже 70% дітей.

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