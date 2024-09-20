На Сумщині прозвучав 141 вибух

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 19 вересня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 63 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 141 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

Миколаївська громада: здійснено з літака пуск КАБ (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано з літака пуск КАБ (3 вибухи), обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи), артилерійські обстріли (9 вибухів).

Тростянецька громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).

Великописарівська громада: росіяни завдали обстріли з використанням FPV дронів (7 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), артилерійські обстріли (7 вибухів), обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи), пуск КАБ (1 вибух), атака з використанням баражуючого боєприпасу (типу ЛАНЦЕТ) (1 вибух).

Путивльська громада: здійснено з літака пуск КАБ (2 вибухи), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Річківська громада: зафіксовано з літака пуск КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи), обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено з літака пуски КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).

Юнаківська громада: були пуски КАБ (2 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (7 вибухів). Внаслідок обстрілу 3 цивільні особи отримали поранення.

Новослобідська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).

Дружбівська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (29 вибухів).

Глухівська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).

Шалигинська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади.

Свеська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Сумська громада: здійснено з літака пуск КАБ (2 вибухи). Внаслідок удару відбулося влучання в геріатричний пансіонат. Попередньо 1 особа загинула, 14 осіб травмовано.

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Нагадаємо, вдень 19 вересня армія РФ обстріляла геріатричний пансіонат у Сумах. У будівлю закладу влучив російський снаряд.

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