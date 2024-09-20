Ворог просунувся біля Нью-Йорку та в Торецьку - Deep State

Росіяни продовжують атакувати.
Мапу бойових дій ЗСУ оновлено.
Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State.
За їхньою інформацією, ворог просунувся біля Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку.
Додамо, США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які могли б досягти вглиб Росії.
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