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Ворог просунувся біля Нью-Йорку та в Торецьку - Deep State

Ворог просунувся біля Нью-Йорку та в Торецьку - Deep State

Російська армія продовжує просуватися вперед / Фото: Associated Press

Росіяни продовжують атакувати.

Мапу бойових дій ЗСУ оновлено. 

Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State. 

За їхньою інформацією, ворог просунувся біля Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку.

Додамо, США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які могли б досягти вглиб Росії.

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