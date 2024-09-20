Перебувайте в укриттях.
Поблизу Черкас та на околицях працює ППО.
Про це інформує Суспільне.Черкаси.
Загроза ураженнями ударними дронами зберігається, - повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Зауважимо, що кілька разів протягом ночі проти 20 вересня на Черкащині лунали вибухи.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних.
Як повідомлялося, раніше в Україні погриміли вибухи. Ворог атакував ударними безпілотниками та КАБами.
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