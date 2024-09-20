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Поблизу Черкас та на околицях працює ППО

Поблизу Черкас та на околицях працює ППО

Нічна атака РФ по Україні / Фото: Володимир Зеленський

Перебувайте в укриттях.

Поблизу Черкас та на околицях працює ППО.

Про це інформує Суспільне.Черкаси. 

Загроза ураженнями ударними дронами зберігається, - повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зауважимо, що кілька разів протягом ночі проти 20 вересня на Черкащині лунали вибухи.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних. 

Як повідомлялося, раніше в Україні погриміли вибухи. Ворог атакував ударними безпілотниками та КАБами.

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