ЄС має намір покрити чверть енергетичних потреб України взимку – фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії заявила, що партнери України мають зробити все можливе, щоб "зберегти світло" у країні.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що відвідає Київ у п'ятницю, 20 вересня, щоб обговорити енергетичні потреби України із Зеленським.

Про це пише Kyiv Independent.

Під час виступу на пресконференції у Брюсселі в четвер разом із директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем, фон дер Ляєн заявила, що РФ "намагається занурити Україну в пітьму", додавши, що російські удари вже знищили в Україні 80% теплових електростанцій і третину її гідроенергетичних потужностей.

"Як друзі та партнери України, ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти світло", — заявила голова ЄК.

Вона зазначила, що Україні цієї зими необхідно 17 гігаватів електроенергії, і назвала три основні напрями енергетичної допомоги, яку ЄС планує їй надати.

За словами фон дер Ляєн, ці кроки дозволять надати Україні близько 4,5 гігавата електроенергії, тобто трохи більше ніж 25% її зимових потреб.

На першому етапі ЄС допоможе Україні відремонтувати пошкоджені російськими ударами об'єкти енергосистеми, щоб відновити 2,5 гігавата потужності.

"На даний момент у Литві демонтується ціла теплова електростанція і за нашої підтримки частинами вирушає до України", — пояснила фон дер Ляєн.

ЄС також експортуватиме електроенергію до України. Попередньо йдеться про 2 гігавати електроенергії, що еквівалентно втраті потужності окупованої Запорізької АЕС.

Третій напрямок енергетичної допомоги ЄС – стимуляція децентралізованої та відновлюваної генерації для стабілізації української енергосистеми.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн повідомила про посилення гуманітарної допомоги українцям напередодні холодів. Через безперервні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України Єврокомісія виділить 40 млн євро на ремонт енергооб'єктів перед зимою.

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