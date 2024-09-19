Скільки танків у РФ залишиться на 2026 рік: пояснення експерта

Окупанти втратили дуже багато цієї техніки.

На майбутній рік у РФ ще є можливість знімати танки зі зберігання. Проте у 2026 році у росіян вже не залишиться танків для розконсервації.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Які танки є у РФ і скільки агресор може виробляти

За словами експерта, у Росії залишилися танки Т-55. Натомість Т-65 вони фактично втратили, таких дуже багато "затрофеїли" ЗСУ.

"Старі танки втрачають таке значення. Чому? Вони стають дуже вразливі. І це стосується України так само", – говорить військовий експерт Олександр Мусієнко.

Майбутнє за новітніми танками, на які будуть встановлюватися засоби РЕБ. Це мобільна й швидка техніка, яка може виконувати завдання на полі бою. Але поки ми виходимо з тих можливостей, які є в України та Росії.

"Україна отримуватиме Leopard і не тільки від наших партнерів. А Росія буде виробляти начебто сучасні Т-90, але вони не такі сучасні", – пояснив фахівець.

Через санкції, які неможливо обійти, там немає всіх тих технологій, зокрема систем нічного бачення, які "Прорив" мали раніше. Тому це дещо обмеженіша копія Т-90, але вона, безумовно, становить загрозу. Дійсно, кількість 149 невелика на рік, але це теж виклик.

"Щодо баз зберігання: у Росії залишилося на 2025 рік. Все. На 2026 вже не буде що розконсервовувати. Танків не буде", – підсумував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, M1 Abrams американського виробництва вважається одним із найкращих у світі танків, проте він виявився вразливим на полі бою в Україні.

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