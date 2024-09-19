Сколько танков у РФ останется на 2026 год: объяснение эксперта

На будущий год у РФ еще есть возможность снимать танки с хранения. Однако в 2026 году у россиян уже не останется танков для расконсервации.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Какие танки есть у РФ и сколько агрессор может производить

По словам эксперта, у России остались танки Т-55. Вместо этого Т-65 они фактически потеряли, таких очень много "затрофеили" ВСУ.

"Старые танки теряют такое значение. Почему? Они становятся очень уязвимыми. И это касается Украины так же", – говорит военный эксперт Александр Мусиенко.

Будущее за новейшими танками, на которые будут устанавливаться средства РЭБ. Это мобильная и быстрая техника, которая может выполнять задачи на поле боя. Но пока мы исходим из тех возможностей, которые есть у Украины и России.

"Украина будет получать Leopard и не только от наших партнеров. А Россия будет производить вроде бы современные Т-90, но они не так современны", – пояснил специалист.

Из-за санкций, которые невозможно обойти, там нет всех тех технологий, в том числе систем ночного видения, которые "Прорыв" имели раньше. Поэтому это более ограниченная копия Т-90, но она, безусловно, представляет угрозу. Действительно, количество 149 невелико в год, но это тоже вызов.

"О базах хранения: в России осталось на 2025 год. Все. На 2026 уже не будет что расконсервировать. Танков не будет", — подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Напомним, M1 Abrams американского производства считается одним из лучших в мире танков, однако оказался уязвимым на поле боя в Украине.

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