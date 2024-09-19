Курс доллара: эксперты дали прогноз до конца 2024 года

Игроки банковского рынка прогнозируют, что до конца года курсовые колебания валюты пройдут в текущем коридоре 41,3-42 грн. Поэтому скупать доллар нет смысла.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

Общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой.

"Курсовые показатели большинством граждан воспринимается как маркер экономической ситуации в стране. Поэтому мы прогнозируем, что в дальнейшем Нацбанк будет действовать эффективно, и когда возникнет потребность – достаточно решительно", – отметил глава правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Не ожидают резких изменений курса доллара и руководитель департамента макроэкономических исследований финансовой группы ICU Виталий Ваврищук. По его словам, динамика ослабления гривны во втором полугодии 2024 года будет несколько слабее, чем в первом.

"По курсу - наш прогноз на конец года не изменился — это коридор 42-43 грн за доллар", — сказал он.

Участники рынка отмечают, что "погоду" на рынке формирует НБУ.

"Мы четко понимаем, что необходимо гривну постепенно ослаблять. Страна живет с огромными дисбалансами внешних счетов. Их нужно постепенно снижать, ведь они делают экономику уязвимой", – объяснил Ваврищук.

В то же время НБУ планирует либерализовать свою валютную политику и сделать курс доллара более гибким. Кроме того, финрегулятор может вернуться к инфляционному таргетированию.

Напомним, Украина договорилась с Международным валютным фондом о новом транше. После этих договоренностей Нацбанк будет двигаться к большей гибкости курса гривны по отношению к доллару.

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