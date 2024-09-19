Курс долара: експерти дали прогноз до кінця 2024 року

Гравці банківського ринку прогнозують, що до кінця року курсові коливання валюти відбуватимуться у поточному коридорі 41,3-42 грн. Тому скуповувати долар немає сенсу.

Про це пише видання OBOZ.UA.

Зазначається, що загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься досить стабільною та прогнозованою.

"Курсові показники більшістю громадян сприймається як маркер економічної ситуації в країні. Тому ми прогнозуємо, що надалі Нацбанк діятиме ефективно, і коли виникне потреба – досить рішуче", – зазначив очільник правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

Не очікує різких змін курсу долара й керівник департаменту макроекономічних досліджень фінансової групи ICU Віталій Ваврищук. З його слів, динаміка ослаблення гривні у другому півріччі 2024 року буде дещо слабшою, ніж у першому.

"Щодо курсу, наш прогноз на кінець року незмінний – це коридор 42-43 грн за долар", - сказав він.

Учасники ринку зазначають, що "погоду" на ринку формує НБУ.

"Ми чітко розуміємо, що необхідно гривню поступово послаблювати. Країна живе з величезними дисбалансами зовнішніх рахунків. Їх потрібно поступово знижувати, адже вони роблять економіку вразливою", – пояснив Ваврищук.

Водночас НБУ планує лібералізувати свою валютну політику та зробити курс долара гнучкішим. Крім того, фінрегулятор може повернутись до інфляційного таргетування.

Нагадаємо, Україна домовилася із Міжнародним валютним фондом про новий транш. Після цих домовленостей Нацбанк рухатиметься до більшої гнучкості курсу гривні до долара.

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