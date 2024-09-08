У НБУ пояснили коливання курсу валют

Попит на валюту в Україні в серпні 2024 року знизився, тому зміна курсу долара була мінімальною.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ за вересень 2024 року.

"Збалансованість валютного ринку в серпні дещо поліпшилася з огляду на незмінні обсяги пропозиції іноземної валюти за одночасного зниження попиту як на міжбанківському, так і на готівковому сегментах", — уточнив регулятор.

Як зазначили в НБУ, збереженню стійкої ситуації та поліпшенню курсових очікувань сприяли зрушення у питаннях отримання міжнародної фінансової допомоги.

"Обмінний курс гривні коливався в обидва боки під впливом ринкових чинників, незначно девальвувавши за місяць. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1%, скоротившись наприкінці серпня до 0,4%", - йдеться в огляді.

Завдяки кращій збалансованості ринку в серпні чистий продаж іноземної валюти НБУ знизився до 2,7 млрд доларів.

Нагадаємо, протягом наступного тижня на валютному ринку навряд чи можливе "курсове сум’яття". Основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорах, а це 41-41,6 грн/долар на міжбанку та 41,2-41,8 грн/долар на готівковому ринку.

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