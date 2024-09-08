В НБУ объяснили колебания курса валют

Спрос на валюту в Украине в августе 2024 года снизился, поэтому изменение курса доллара было минимальным.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за сентябрь 2024 года.

"Сбалансированность валютного рынка в августе несколько улучшилась, учитывая неизменные объемы предложения иностранной валюты при одновременном снижении спроса как на межбанковском, так и на наличном сегментах", — уточнил регулятор.

Как отметили в НБУ, сохранению устойчивой ситуации и улучшению курсовых ожиданий способствовали сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи.

"Обменный курс гривни колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, незначительно девальвировав за месяц. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1%, сократившись в конце августа до 0,4%", — говорится в обзоре.

Благодаря лучшей сбалансированности рынка в августе чистая продажа иностранной валюты НБУ снизилась до 2,7 млрд долларов.

Напомним, в течение следующей недели на валютном рынке вряд ли возможно "курсовое смятение". Основные изменения будут происходить в рамках новых коридоров, а это 41-41,6 грн/ доллар на межбанке и 41,2-41,8 грн/доллар на наличном рынке.

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