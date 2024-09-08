Как Украине удается успешно бороться с "Шахедами": рассказали в ISW

Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свои способы противодействия беспилотникам (РЭБ). Это позволяет войскам использовать системы низшего класса для противодействия россиянам на фоне "ограниченной системы ПВО".

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики привели цитату украинского военного аналитика Петра Черника о том, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выводят из строя радиолокационные беспилотники "Шахед-136/131", заставляя их менять курс и падать после того, как заканчивается топливо.

Украинские должностные лица недавно сообщили, что некоторые российские беспилотники "Шахеды" не достигли своих целей по неустановленным причинам, но 31 августа и 6 сентября ВВС Украины признали, что системы РЭБ поразили беспилотники.

"Украинская компания-производитель беспилотников "Бесомар" заявила 7 сентября, что она разработала БПЛА-перехватчик, который может сбивать неопределенные российские беспилотники и украинские силы уже используют эти беспилотники-перехватчики в зоне боевых действий", — отметили в ISW.

Недавно ISW также наблюдала сообщения о том, что украинские силы используют беспилотники FPV для сбивания российских вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников.

"Эти украинские контрмеры являются частью более широких усилий, направленных на компенсацию давления, которое повторяемые крупномасштабные серии российских ударов оказывают на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины в условиях задержки и непоследовательности поставок западной помощи в сфере безопасности. Использование Украиной средств РЭБ для противодействия беспилотника, в частности позволит украинским войскам сохранить ограниченные системы противовоздушной обороны и ракеты, необходимые для защиты от российских ракетных ударов по прифронтовым территориям, объектам критической инфраструктуры и крупным населенным пунктам Украины", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что "способность Украины внедрять технологические инновации, опережающие российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины нивелировать текущее преимущество России в материально-техническом обеспечении".

Напомним, в ночь на 8 сентября РФ нанесла авиационный удар по Сумам, в результате чего погибли и ранены.

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