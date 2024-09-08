Як Україні вдається успішно боротися із "Шахедами": розповіли в ISW

Україна продовжує успішно адаптувати і розвивати свої засоби протидії безпілотникам (РЕБ). Це дозволяє військам використовувати системи нижчого класу для протидії росіянам на тлі "обмеженої системи ППО".

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики навели цитату українського військового аналітика Петра Черника про те, що системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) виводять з ладу радіолокаційні безпілотники "Шахед-136/131", змушуючи їх змінювати курс і падати після того, як закінчується паливо.

Українські посадовці нещодавно повідомили, що деякі російські безпілотники "Шахеди"не досягли своїх цілей з невстановлених причин, але 31 серпня і 6 вересня ВПС України визнали, що системи РЕБ вразили безпілотники.

"Українська компанія-виробник безпілотників "Бесомар" заявила 7 вересня, що вона розробила БПЛА-перехоплювач, який може збивати невизначені російські безпілотники і що українські сили вже використовують ці безпілотники-перехоплювачі в зоні бойових дій", - зауважили в ISW.

Нещодавно ISW також спостерігала повідомлення про те, що українські сили використовують безпілотники FPV для збиття російських вертольотів, розвідувальних і ударних безпілотників.

"Ці українські контрзаходи є частиною ширших зусиль, спрямованих на компенсацію тиску, який повторювані великомасштабні серії російських ударів чинять на обмежену систему протиповітряної оборони України в умовах затримки і непослідовності поставок західної допомоги у сфері безпеки. Використання Україною засобів РЕБ для протидії безпілотникам "Шахед", зокрема дозволить українським військам зберегти обмежені системи протиповітряної оборони і ракети, необхідні для захисту від російських ракетних ударів по прифронтових територіях, об'єктах критичної інфраструктури і великих населених пунктах України" - йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що "здатність України впроваджувати технологічні інновації, які випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України нівелювати поточну перевагу Росії в матеріально-технічному забезпеченні".

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня РФ завдала авіаційного удару по Сумах, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Російські окупант передав привіт українському дрону

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