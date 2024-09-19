Курс валют на 20 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар подешевел, а евро и злотый прибавили в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем, евро и злотый прибавили в цене, а доллар подешевел и составил 41,44 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,44 грн (-1 коп.)

Курс евро

1 евро – 46,23 грн (+13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,84 грн (+4 коп.)

Напомним, эксперты прогнозируют медленное ослабление гривны. Известно, когда ожидать подорожания доллара до 45 гривен.

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