Курс валют на 20 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар подешевел, а евро и злотый прибавили в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем, евро и злотый прибавили в цене, а доллар подешевел и составил 41,44 грн.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,44 грн (-1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 46,23 грн (+13 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,84 грн (+4 коп.)
Напомним, эксперты прогнозируют медленное ослабление гривны. Известно, когда ожидать подорожания доллара до 45 гривен.
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