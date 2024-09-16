Курс валют в Украине: доллар рванул вверх — когда ждать подорожания до 45 гривен

На прошлой неделе главной экономической новостью стало обнародование Кабмином законопроекта о государственном бюджете на 2025 год, где заложен средний курс доллара в 45 грн за единицу. То есть, в следующем году гривна может подешеветь на 9%. А главная новость финансового рынка – утверждение Нацбанком документа под названием "Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу". Конкретнее – во время войны и период послевоенного восстановления.

Как это повлияет на курс гривны, а также покупать или продавать валюту, что лучше: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (16-22 сентября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

На прошлой неделе наличный доллар начал дорожать с понедельника, 9 сентября. Если в начале месяца тренд был нисходящим, затем стабильным, то в дальнейшем начался заметный рост курса. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за неделю до воскресенья, 15 сентября, американская валюта выросла в цене в среднем на 21 коп. как в продаже и на 17 коп. в покупке, согласно 41,60 и 41,03 грн/доллар.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,46 грн/доллар (+13 коп. за неделю), самая высокая – 41,80 грн/доллар (+30 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,40 (+15 коп. в неделю).

Наличный евро начал дорожать только с пятницы, 13 сентября, ранее курс практически не менялся. Курс к концу недели вырос на 20 коп., как в продаже, так и в покупке, согласно 46,13 и 45,42 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар также всю неделю дорожал в продаже и с понедельника по четверг (с 9 по 12 сентября) — в покупке. В пятницу, 13 сентября, менялы продавали доллар по 41,50 грн за единицу, покупали по 41,37, это на 3 коп. дешевле, чем днем раньше, когда курс продажи был максимальным в неделю. На воскресенье, 15 сентября, средний курс продажи доллара установился на уровне 41,53 грн/доллар (+20 коп. за неделю), курс покупки – 41,49 грн/доллар (+39 коп. за неделю). Уменьшение спреда, то есть разницы между курсами купли и продажи, указывало на то, что менялы ожидают дальнейшего подорожания доллара и будут стремиться на этом заработать.

Евровалюта у нелегалов с понедельника по четверг была почти стабильна в продаже – колебания от 45.86 до 45,90 грн/евро – однако дешевела в покупке: от 45,79 до 45,70 грн/евро. Слом курса произошел в пятницу – продажа 46,12 (+22 коп.), покупка 46,03 (+19 коп.). На воскресенье, 15 сентября, средний курс продажи евро установился на уровне 46,14 грн/евро (+28 коп. в неделю), курс покупки – 46,00 грн/евро (также +28 коп. в неделю).

Нацбанк на прошлой неделе ослаблял гривну по отношению к доллару и укреплял к евро. Американская валюта подорожала по состоянию на пятницу, 13 сентября, до 41,27 грн/доллар (+25 коп.), европейская – подешевела до 45,46 грн/евро (-10 коп.). На понедельник, 16 сентября, официальный курс НБУ стал 41,32 грн/доллар (+30 коп. в неделю), евро 45,80 грн/евро (+24 коп. в неделю), то есть евро в итоге также подорожал.

Соотношение доллар/евро осталось на уровне 1,11 доллара за евро.

"Главные причины роста курса доллара на прошлой неделе – активизация импортеров и определенная спекулятивная составляющая на межбанковском рынке, вызванная желанием продавцов валюты заработать. Очевидно, что это повлияло и на наличный рынок, курс также пошел вверх. Не идет речь о шоковой, на 5- 10%, девальвацию гривны, однако негативная информация на эту тему увеличивает спрос населения на валютные наличные", – разъяснил Андрей Забловский.

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Мнения специалистов совпали: продолжится медленное ослабление гривны, но на текущей неделе доллар подорожает незначительно, средний наличный курс не превысит 42 грн/доллар.

"Чтобы произошел устойчивый разворот тренда вверх, стремительная девальвация гривни, нужны очень веские причины, которых пока нет. Законопроект о госбюджете на следующий год пока не является таким фактором, потому что еще не принят. А медленное подешевение гривни на текущей неделе продолжится", — подытожил Андрей Забловский.

Олег Пендзин пессимистичнее: эксперт считает, что украинцам нужно готовиться к значительному ослаблению гривны. По его прогнозу, к концу 2024 года средний курс будет 42,5 грн/доллар. А на следующий год доллар может подорожать до 45 грн.

"Но новость о том, что доллар в следующем году, возможно, подорожает до 45 гривен, не должна уже сейчас привести к стремительному росту спроса на наличную валюту. И, соответственно, к спекулятивному повышению курса, прежде всего из-за ограниченной покупательной способности большинства населения", – успокоил Олег Пендзин.

Эксперты также объяснили, как обновленные "Основные принципы денежно-кредитной политики..." будут влиять в ближайшее время на курс доллара.

Андрей Шевчишин привел слова из заявления главы НБУ Андрея Пышного, который сказал, что обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям. А Нацбанк будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

"Проще говоря, глава НБУ сообщил: гривну будем девальвировать, но осторожно, чтобы не сорваться в неконтролируемую инфляцию", – считает Шевчишин.

По мнению Андрея Забловского, курс станет более рыночным, Нацбанк не столь активно будет уменьшать его колебания посредством продажи или покупки валюты на межбанке. То есть, коридор возможных колебаний в течение недели может увеличиться от нескольких десятков копеек почти до гривны.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин обратил внимание на то, что бизнес-структуры с августа постепенно сокращают объемы гривневых депозитов и увеличивают объем валютных.

"Валютные депозиты бизнес-структур достигли нового исторического максимума – 10,47 млрд долл. Кажется, что бизнес переводится в валюту перед возможной девальвацией, – анализирует эксперт. – Объем гривневых депозитов населения, напротив, в августе вырос на 0,6% до 750 ,85 млрд грн. Валютные депозиты физлиц растут еще быстрее. курс относительно выгоден, и это, думаю, правильно".

По мнению Олега Пендзина, в связи с вероятной девальвацией гривни, подходит к концу однозначная финансовая выгода гривневых депозитов.

"Время есть до конца ноября, чего ждать дальше – станет понятно, когда Верховная Рада утвердит проект госбюджета на 2025 год, какие будут макропоказатели, в частности курс доллара. Но в любом случае вкладчикам не нужно досрочно, до окончания договора с банком, снимать средства по депозитам и покупать валюту – потеряете проценты и не заработаете на росте курса", – объяснил Олег Пендзин.

Андрей Забловский считает, что диверсификация сбережений – гривневые депозиты или облигации внутреннего государственного займа, наличная валюта на руках или безналичная валюта в банках – является лучшим средством снизить риски потери доходов. Приблизительно треть сбережений стоит продолжаться в гривне, остальные – в долларах и евро в равных частях.

"Возможно, сейчас есть смысл приобрести больше наличных евро, а не долларов, потому что зарубежные финансовые аналитики не исключают в 2025 году ослабление доллара по отношению к евро. Это может принести дополнительную прибыль", – советует Андрей Забловский.

Продавать валюту без крайней необходимости все специалисты по-прежнему считают нецелесообразным.

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