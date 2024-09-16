Курс валют в Україні: долар рвонув догори – коли очікувати здорожчання до 45 гривень

Минулого тижня головною економічною новиною стало оприлюднення Кабміном законопроєкту про державний бюджет на 2025 рік, де закладено середній курс долара 45 грн за одиницю. Тобто у наступному році гривня може подешевшати на 9%. А головна новина фінансового ринку – затвердження Нацбанком документа під назвою "Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу". Конкретніше – на час війни та період повоєнного відновлення.

Як це вплине на курс гривні, а також купувати чи продавати валюту, що краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (16-22 вересня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Минулого тижня готівковий долар почав дорожчати з понеділка, 9 вересня. Якщо на початку місяця тренд був низхідним, потім стабільним, то надалі почалось досить помітне зростання курсу. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за тиждень, до неділі, 15 вересня, американська валюта виросла в ціні в середньому на 21 коп. як у продажу і на 17 коп. в купівлі, відповідно до 41,60 і 41,03 грн/долар.

Найнижча ціна продажу долара була 41,46 грн/долар (+13 коп. за тиждень), найвища – 41,80 грн/долар (+30 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,40 (+15 коп. за тиждень).

Готівковий євро почав дорожчати лише від п’ятниці, 13 вересня, до того курс практично не змінювався. Курс до кінця тижня зріс на 20 коп., як у продажу, так і в купівлі, відповідно до 46,13 і 45,42 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар також весь тиждень дорожчав у продажу і з понеділка по четвер (з 9 по 12 вересня) - у купівлі. На п’ятницю, 13 вересня, міняйли продавали долар по 41,50 грн за одиницю, купували по 41,37, це на 3 коп. дешевше, ніж днем раніше, коли курс продажу був максимальним на тижні. На неділю, 15 вересня, середній курс продажу долара встановився на рівні 41,53 грн/долар (+20 коп. за тиждень), курс купівлі - 41,49 грн/долар (+39 коп. за тиждень). Зменшення спреду, тобто різниці між курсами купівлі і продажу вказувало на те, що міняйли очікують подальшого подорожчання долара і прагнутимуть на цьому заробити.

Євровалюта у нелегалів від понеділка до четверга була майже стабільною у продажу – коливання від 45.86 до 45,90 грн/євро – однак дешевшала у купівлі: від 45,79 до 45,70 грн/євро. Злам курсу стався у п’ятницю – продаж 46,12 (+22 коп.), купівля 46,03 (+19 коп.). На неділю, 15 вересня, середній курс продажу євро встановився на рівні 46,14 грн/євро (+28 коп. за тиждень), курс купівлі – 46,00 грн/євро (також +28 коп. за тиждень).

Нацбанк минулого тижня ослабляв гривню до долара і зміцнював до євро. Американська валюта здорожчала станом на п’ятницю, 13 вересня, до 41,27 грн/долар (+25 коп.), європейська – здешевшала до 45,46 грн/євро (-10 коп.). На понеділок, 16 вересня, офіційний курс НБУ став 41,32 грн/долар (+30 коп. за тиждень), євро 45,80 грн/євро (+24 коп. за тиждень), тобто євро у підсумку також подорожчав.

Співвідношення долар/євро залишилось на рівні 1,11 долара за євро.

"Головні причини зростання курсу долара на минулому тижні – активізація імпортерів і певна спекулятивна складова на міжбанківському ринку, викликана бажанням продавців валюти заробити. Очевидно, що це вплинуло і на готівковий ринок, курс також пішов угору. Не йде мови про шокову, на 5-10%, девальвацію гривні, однак негативна інформація на цю тему збільшує попит населення на валютну готівку", – роз’яснив Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Думки фахівців співпали: продовжиться повільне ослаблення гривні, але на поточному тижні долар подорожчає незначно, середній готівковий курс не перевищить 42 грн/долар.

"Аби стався стійкий розворот тренду вгору, стрімка девальвація гривні, потрібні дуже вагомі причини, яких наразі нема. Законопроєкт про держбюджет на наступний рік поки не є таким чинником, бо ще не прийнятий. А повільне здешевшання гривні на поточному тижні продовжиться", – підсумував Андрій Забловський.

Олег Пендзин більш песимістичний: експерт вважає, що українцям треба готуватись до значного послаблення гривні. За його прогнозом, на кінець 2024 року середній курс буде 42,5 грн/долар. А наступного року долар може подорожчати до 45 грн.

"Але новина про те, що долар у наступному році, можливо, подорожчає до 45 гривень, не повинна вже зараз призвести до стрімкого зростання попиту на готівкову валюту. І, відповідно, до спекулятивного підвищення курсу, перш за все через обмежену купівельну спроможність більшості населення", – заспокоїв Олег Пендзин.

Експерти також пояснили, як оновлені "Основні засади грошово-кредитної політики..." впливатимуть найближчим часом на курс долара.

Андрій Шевчишин навів слова із заяви голови НБУ Андрія Пишного, котрий сказав, що обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін. А Нацбанк запобігатиме надмірним коливанням та втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.

"Простіше кажучи, голова НБУ повідомив: гривню будемо девальвувати, але обережно, щоб не зірватися в неконтрольовану інфляцію", – вважає Шевчишин.

На думку Андрія Забловського, курс стане більш ринковим, Нацбанк не так активно буде зменшувати його коливання за допомогою продажу чи купівлі валюти на міжбанку. Тобто коридор можливих коливань протягом тижня може збільшитись від кількох десятків копійок майже до гривні.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин звернув увагу на те, що бізнес-структури з серпня поступово зменшують обсяги гривневих депозитів і збільшують обсяг валютних.

"Валютні депозити бізнес-структур сягнули нового історичного максимуму – 10,47 млрд дол. Здається, що бізнес перекладається у валюту перед можливою девальвацією, – аналізує експерт. – Обсяг гривневих депозитів населення, навпаки, у серпні зріс на 0,6% до 750,85 млрд грн. Валютні депозити фізосіб зростають ще швидше. У серпні вони досягли 9,62 млрд дол. (+0,9%) при тому, що середні відсотки незначні, лише 1,1% річних. Тобто люди купують долари, поки курс відносно вигідний, і це, вважаю, правильно".

На думку Олега Пендзина, у зв’язку з вірогідною девальвацією гривні, добігає кінця однозначна фінансова вигода гривневих депозитів.

"Час є до кінця листопада, чого очікувати далі – стане зрозуміло, коли Верховна Рада затвердить проєкт держбюджету на 2025 рік, які будуть макропоказники, зокрема курс долара. Але у будь якому випадку вкладникам не потрібно достроково, до закінчення договору з банком, знімати кошти з депозитів і купувати валюту – втратите відсотки і не заробите на зростанні курсу", – пояснив Олег Пендзин.

Андрій Забловський вважає, що диверсифікація заощаджень – гривневі депозити або облігації внутрішньої державної позики, готівкова валюта на руках чи безготівкова валюта в банках – є найкращим засобом зменшити ризики втрати доходів. Приблизно третину заощаджень варто тривати у гривні, решту – у доларах і євро в рівних частинах.

"Можливо, зараз є сенс придбати більше готівкових євро, а не доларів, бо зарубіжні фінансові аналітики не виключають у 2025 році ослаблення долара щодо євро. Це може принести додатковий прибуток", – радить Андрій Забловський.

Продавати валюту без крайньої необхідності всі фахівці, як і раніше, вважають недоцільним.

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