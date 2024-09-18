В Украине резко подскочила цена на морковь: сколько стоит килограмм

Аналитики подорожание связывают с значительным сокращением предложения моркови.
В Украине значительно выросли цены на морковь, уже вдвое превышающие прошлогодние.
Об этом пишет издание EastFruit.
Основной причиной удорожания стало сокращение продукции на рынке из-за сезонного фактора в то время, когда спрос не уменьшается.
По информации издания, нарастающие фермеры в основных регионах производства отгружают качественную морковь по 12-16 грн/кг ($0,29-0,39/кг), что в среднем на 32% дороже, чем в конце прошлой недели.
Аналитики удорожания связывают с существенным сокращением предложения моркови из-за периода межсезонья. Сейчас большинство фермеров уже собрали морковь средних сортов, в то время как уборка более поздних сортов еще почти не началась.
"На данный момент цена на качественную морковь в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем год назад. При этом некоторые производители планируют и дальше повышать цены при сохранении современных темпов сбыта", – добавляют в EastFruit.
Ранее сообщалось, что в мире резко подскочили цены на зерно.
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