В Україні різко підскочила ціна на моркву: скільки коштує кілограм

В Україні значно зросли ціни на моркву, які вже вдвічі перевищують минулорічні.

Про це пише видання EastFruit.

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Основною причиною подорожчання стало скорочення продукції на ринку через сезонний фактор у той час, коли попит не зменшується.

За інформацією видання, наращі фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 12-16 грн/кг ($0,29-0,39/кг), що в середньому на 32% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики здорожчання пов'язують із суттєвим скороченням пропозиції моркви через період міжсезоння. Зараз більшість фермерів уже зібрали моркву середніх сортів, тоді як збирання врожаю пізніших сортів ще майже не почалося.

"На даний момент ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому у 2,2 рази вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту", – додають у EastFruit.

Раніше повідомлялося, що у світі різко підскочили ціни на зерно.

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