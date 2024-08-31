В Україні очікується дефіцит гречки: що буде з цінами

Цього року аграрії скоротили площі посівів гречки, крім того, погода не була сприятливою для врожаю. А це значить, що очікується дефіцит гречки в Україні.

Про це AgroPortal.ua повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

За попередніми даними, сьогодні в країні залишилося 25 млн осіб, і якщо врахувати, що середній показник споживання гречки однією людиною за останні 5 років становить 3 кг, то виходить, що потреба внутрішнього ринку становить 75 тисяч тон.

"А валовий збір, який прогнозують у Міжнародній асоціації гречки, становить 90 тисяч тон, відповідно, забезпечення внутрішнього ринку буде на рівні 60 тисяч тон гречаної крупи. Таким чином, цьогорічний урожай не покриє потреби українського ринку", - сказав Громовий.

Гречка вже восени може зрости у ціні.

"Якщо тенденція до скорочення посівів збережеться і наступного року, то ціни знову можуть повернутися до тризначних чисел, як це було наприкінці 2022 – на початку 2023 року", - зазначив директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА Олег Сидоров.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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