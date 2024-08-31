В Украине ожидается дефицит гречки: что будет с ценами

В этом году аграрии сократили площади посевов гречихи, кроме того погода не была благоприятной для урожая. А это значит, что ожидается дефицит гречихи в Украине.

Об этом AgroPortal.ua сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

По предварительным данным, сегодня в стране осталось 25 млн человек, и если учесть, что средний показатель потребления гречки одним человеком за последние 5 лет составляет 3 кг, значит, потребность внутреннего рынка составляет 75 тысяч тонн.

"А валовой сбор, который прогнозируют в Международной ассоциации гречихи, составляет 90 тысяч тонн, соответственно, обеспечение внутреннего рынка будет на уровне 60 тысяч тонн гречневой крупы. Таким образом, урожай этого года не покроет потребности украинского рынка", — сказал Громовой.

Крупа уже осенью может подняться в цене.

"Если тенденция к сокращению посевов сохранится и в следующем году, то цены снова могут вернуться к трехзначным числам, как это было в конце 2022 — начале 2023 года", — отметил директор департамента агропромышленного развития Винницкой ОВА Олег Сидоров.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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