Кава дорожчає на світових ринках: ціни б'ють рекорди

Довготривалі засухи у Бразилії провокують значне зростання цін на каву по всьому світу. Запаси кави також скорочуються.

Про це пише gsminfo.com.ua

Найпопулярніша кава - це робуста та арабіка. Протягом останнього часу активний контракт на робусту зріс на 3.2%. Її запаси стрімко зменшуються. Аналогічна ситуація й з арабікою.

За попередніми підрахунками, її запаси вже зменшились на 34 тисячі мішків. Ситуацію ускладнює й той факт, що одночасно з кліматичними змінами в Бразилії, виробничі потужності зменшив і В’єтнам.

Сьогодні трейдери активно спостерігають за ситуацією. За попередніми прогнозами, цьогорічний врожай у Бразилії дуже поганий, тож ймовірно кількість бразильської кави на полицях лише зменшуватиметься. Тому її вартість зростатиме. Це стосуватиметься як продукції в магазинах, так і готової кави у закладах.

Раніше ми писали, що кава може чинити як позитивну, так і негативну дію на організм. Про те, як залежить вплив кави на організм людини від способу її приготування, розповідають норвезькі учені, які понад 20 років вивчали вплив кави на організм та виявили найшкідливіші та найкорисніші для здоров'я способи її приготування.

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