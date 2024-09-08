У Румунії шукають місця, де міг впасти російський дрон

Російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії. Наразі в країні перневіряють місця, де міг впасти дрон.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Румунії.

Зазначається, що система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір Румунії та покинув територію в бік України.

"З наявних на даний момент даних, є ймовірність існування зони ураження на території країни, в безлюдній місцевості, в околицях міста Періправа. Сили Міністерства національної оборони, починаючи з ранку, з повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі", - зазначають у Міноборони.

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Додамо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення збивати російські "Шахеди", які заходять до території РБ.

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