В Румынии ищут места, где мог упасть русский дрон

Российский беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии. Сейчас в стране перневеряют места, где мог упасть дрон.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии.

Система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила траекторию беспилотника, который вошел в воздушное пространство Румынии и покинул территорию в сторону Украины.

"Из имеющихся на данный момент данных есть вероятность существования зоны поражения на территории страны, в безлюдной местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны, начиная с утра, с воздушными средствами и наземными группами проводят разведку в этом районе и", — отмечают в Минобороны.

Страна осудила атаки России против украинской гражданской инфраструктуры.

Добавим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение сбивать российские "Шахеды", входящие в территорию РБ.

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